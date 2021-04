Roma Atalanta, i convocati di Fonseca: c’è Pellegrini (Di giovedì 22 aprile 2021) Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista di Roma-Atalanta Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questo pomeriggio contro l’Atalanta. Rientra Pellegrini, mentre c’è il giovane Darboe al posto dello squalificato Diawara a centrocampo. Portieri: Fuzato, Pau Lopez, Mirante. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Fazio, Reynolds, Bruno Peres, Santon, Mancini, Calafiori, Cristante Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Pauloha diramato la lista deiin vista diPaulo, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista della partita di questo pomeriggio contro l’. Rientra, mentre c’è il giovane Darboe al posto dello squalificato Diawara a centrocampo. Portieri: Fuzato, Pau Lopez, Mirante. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Fazio, Reynolds, Bruno Peres, Santon, Mancini, Calafiori, Cristante Centrocampisti:, Villar, Veretout, Pastore, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

