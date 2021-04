Roma-Atalanta: clamoroso errore di Muriel a porta vuota sullo 0-1 (VIDEO) (Di giovedì 22 aprile 2021) clamoroso errore di Luis Muriel, che al 64? ha fallito una ghiotta opportunità di portare l’Atalanta sul 2-0. Il colombiano, appena entrato sul terreno di gioco, è stato servito alla perfezione dal connazionale Zapata ma non è riuscito a battere Pau Lopez. Un’occasione fallita che ha dell’incredibile e che ha dato speranza alla Roma, brava a trovare il gol del pareggio poco dopo, complice l’espulsione di Gosens. In alto e di seguito il VIDEO dell’errore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021)di Luis, che al 64? ha fallito una ghiotta opportunità dire l’sul 2-0. Il colombiano, appena entrato sul terreno di gioco, è stato servito alla perfezione dal connazionale Zapata ma non è riuscito a battere Pau Lopez. Un’occasione fallita che ha dell’incredibile e che ha dato speranza alla, brava a trovare il gol del pareggio poco dopo, complice l’espulsione di Gosens. In alto e di seguito ildell’. SportFace.

