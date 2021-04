Roma-Atalanta, che gol di Cristante: tiro dalla distanza e 1-1 (VIDEO) (Di giovedì 22 aprile 2021) La Roma trova il gol del pareggio. Nel match contro l’Atalanta, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Paulo Fonseca impattano grazie alla rete di Bryan Cristante che con un grande tiro dalla distanza batte Gollini e cambia l’inerzia di una partita sin qui dominata dai ragazzi di Gasperini che, anche grazie all’espulsione di Gosens, hanno abbassato il baricentro e la pressione feroce dei primi 70 minuti di gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Latrova il gol del pareggio. Nel match contro l’, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Paulo Fonseca impattano grazie alla rete di Bryanche con un grandebatte Gollini e cambia l’inerzia di una partita sin qui dominata dai ragazzi di Gasperini che, anche grazie all’espulsione di Gosens, hanno abbassato il baricentro e la pressione feroce dei primi 70 minuti di gioco. SportFace.

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - OfficialASRoma : ?? Dzeko ha realizzato 6 gol contro l’Atalanta in Serie A. Contro nessuna squadra ha un bilancio di reti migliore i… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Atalanta 1-1, rete di Cristante B. (ROM) - RBuonfantino : @napolimagazine AREA TECNICA VISTA ROMA - ATALANTA? Ripartire dai competenti! Giovanni Sartori? Almeno non si buttano i soldi! - akille15 : Serie A la Roma ferma l'Atalanta sull'1-1 -