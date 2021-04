Roma Atalanta 1-1: la Dea domina per ampi tratti, ma viene raggiunta dalla Roma nel secondo tempo (Di giovedì 22 aprile 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Una match spettacolare tra Roma e Atalanta termina in pareggio allo Stadio Olimpico. Dea in controllo per quasi tutta la durata della sfida e spesso vicina al gol. Il vantaggio è targato Malinovskyi, servito da Gosens che viene poi espulso nel secondo tempo. Poco dopo arriva il gol dalla distanza di Cristante che fissa il punteggio sull’1-1. Atalanta terza in classifica a un punto dal Milan e a pari punti con la Juventus. Sintesi Roma Atalanta 1-1 MOVIOLA Si parte! Calvarese avvia il match dello ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Una match spettacolare tratermina in pareggio allo Stadio Olimpico. Dea in controllo per quasi tutta la durata della sfida e spesso vicina al gol. Il vantaggio è targato Malinovskyi, servito da Gosens chepoi espulso nel. Poco dopo arriva il goldistanza di Cristante che fissa il punteggio sull’1-1.terza in classifica a un punto dal Milan e a pari punti con la Juventus. Sintesi1-1 MOVIOLA Si parte! Calvarese avvia il match dello ...

