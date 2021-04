Roma-Atalanta 1-1, Cristante risponde a Malinovskyi (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma (ITALPRESS) – L’Atalanta spreca, la Roma è pragmatica. All’Olimpico la squadra di Fonseca ferma sull’1-1 quella di Gasperini in una gara dai due volti segnata dall’espulsione di Gosens alla mezz’ora della ripresa: dominio bergamasco per 70?, poi la crescita della Roma in superiorità numerica. L’equilibrio dei primi venti minuti viene spazzato via dalle prime chance da gol dell’Atalanta che arriva al tiro due volte con Ilicic e Zapata che trovano la risposta di Pau Lopez. Ma al 26? il portiere spagnolo non può nulla per evitare l’inevitabile 1-0: Zapata trascina con sè mezza difesa giallorossa e apre per Gosens il cui tracciato in area trova pronto Malinovskyi alla deviazione vincente. La reazione attesa della Roma non c’è e l’Atalanta va vicina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021)(ITALPRESS) – L’spreca, laè pragmatica. All’Olimpico la squadra di Fonseca ferma sull’1-1 quella di Gasperini in una gara dai due volti segnata dall’espulsione di Gosens alla mezz’ora della ripresa: dominio bergamasco per 70?, poi la crescita dellain superiorità numerica. L’equilibrio dei primi venti minuti viene spazzato via dalle prime chance da gol dell’che arriva al tiro due volte con Ilicic e Zapata che trovano la risposta di Pau Lopez. Ma al 26? il portiere spagnolo non può nulla per evitare l’inevitabile 1-0: Zapata trascina con sè mezza difesa giallorossa e apre per Gosens il cui tracciato in area trova prontoalla deviazione vincente. La reazione attesa dellanon c’è e l’va vicina ...

