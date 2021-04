Roma-Atalanta 1-1, bergamaschi spreconi: Tabellino e Highlights (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo l’espulsione di Gosens la Dea non domina più. I giallorossi sfiorano la rimonta nel finale Roma-Atalanta: Tabellino e Highlights Roma-Atalanta 1-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Roma-Atalanta 1-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Roma-Atalanta: Tabellino e Highlights – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha l’occasione di superare il Milan in classifica, dato che i rossoneri hanno perso in casa contro il Sassuolo, ma dovrà battere all’Olimpico in trasferta la Roma di Paulo Fonseca. Le opportunità ci sono, perché la Dea può contare su una condizione fisica ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo l’espulsione di Gosens la Dea non domina più. I giallorossi sfiorano la rimonta nel finale1-1, Cronaca,ed1-1, Cronaca,ed– L’di Gian Piero Gasperini ha l’occasione di superare il Milan in classifica, dato che i rossoneri hanno perso in casa contro il Sassuolo, ma dovrà battere all’Olimpico in trasferta ladi Paulo Fonseca. Le opportunità ci sono, perché la Dea può contare su una condizione fisica ...

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - OfficialASRoma : ?? Dzeko ha realizzato 6 gol contro l’Atalanta in Serie A. Contro nessuna squadra ha un bilancio di reti migliore i… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Atalanta 1-1, rete di Cristante B. (ROM) - pasqualinipatri : SERIE A | Il Milan si ferma, l’Inter pareggia. Pareggio tra Roma e Atalanta - Tottinho88 : RT @jerryscottismo: Un condannato nel braccio della morte è mediamente più fiducioso di un tifoso della Roma che guarda Roma Atalanta -