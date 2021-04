Roland Garros 2021, Andreas Seppi costretto a rinunciare allo Slam di Parigi: persistono i problemi all’anca (Di giovedì 22 aprile 2021) Non arrivano buone notizie sul conto di Andreas Seppi. L’altoatesino, attualmente n. 96 del mondo, non parteciperà all’edizione 2021 del Roland Garros. Stando a quanto riportato da tennismagazineitalia, Seppi salterà l’intera stagione sulla terra per sottoporsi all’ormai abituale trattamento all’anca che continua a farlo penare. Per questo, con ogni probabilità, rivedremo Andreas sui campi in erba, superficie che gradisce di sicuro maggiormente rispetto al rosso. Dal punto di vista statistico, l’azzurro con questo forfait interromperà un serie molto lunga di partecipazioni ai Major (62 consecutivi), iniziata nel lontano 2005. Pertanto, il primato dello spagnolo Feliciano Lopez (75) non potrà essere insidiato e nello stesso anche lo svizzero Roger ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Non arrivano buone notizie sul conto di. L’altoatesino, attualmente n. 96 del mondo, non parteciperà all’edizionedel. Stando a quanto riportato da tennismagazineitalia,salterà l’intera stagione sulla terra per sottoporsi all’ormai abituale trattamentoche continua a farlo penare. Per questo, con ogni probabilità, rivedremosui campi in erba, superficie che gradisce di sicuro maggiormente rispetto al rosso. Dal punto di vista statistico, l’azzurro con questo forfait interromperà un serie molto lunga di partecipazioni ai Major (62 consecutivi), iniziata nel lontano 2005. Pertanto, il primato dello spagnolo Feliciano Lopez (75) non potrà essere insidiato e nello stesso anche lo svizzero Roger ...

