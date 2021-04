Rogue Spirit annunciato con Trailer e dettagli

(Di giovedì 22 aprile 2021), un gioco d’azione e avventura ispirato agli anime e sviluppato dallo studio di sviluppo Kids With Sticks situato in Wroc?aw, Polonia, sarà pubblicato da 505 Games ed è ora possibile aggiungerlo alla propria Lista dei Desideri su Steam per PC. I giocatori che aggiungerannoalla loro Lista dei Desideri saranno i primi a ricevere le news e informazioni sulla demo giocabile che debutterà il 9 giugno, oltre che sull’uscita in Accesso Anticipato ad agosto!è un visivamente colorato e splendido gioco d’azione 3D-lite con leggeri elementi stealth, sviluppato dallo studio indie Kids With Sticks, un piccolo ma formidabile team di veterani del settore con esperienza di sviluppo di giochi AAA. Questo titolo d’azione e avventura ...

Advertising

tech_gamingit : Rogue Spirit: Trailer, data di uscita e dettagli - oOShinobi777Oo : Rogue Spirit: Trailer, data di uscita e dettagli - infoitscienza : Rogue Spirit: nuovo action 3D rogue-like annunciato per PC - GameIndustry_IT : Rogue Spirit - Annunciato periodo di uscita per l'Early Access - GamingToday4 : Rogue Spirit: un nuovo rogue-lite in arrivo su PC -

Ultime Notizie dalla rete : Rogue Spirit

iCrewPlay.com

Il developer Kids With Sticks ha annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all'articolo) l'arrivo di, un action 3D rouge - like con alcuni elementi stealth che verrà lanciato ad agosto su PC in early access , tramite Steam . L'accesso anticipato al gioco dovrebbe durare per circa sette ...Il developer Kids With Sticks ha annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all'articolo) l'arrivo di, un action 3D rouge - like con alcuni elementi stealth che verrà lanciato ad agosto su PC in early access , tramite Steam . L'accesso anticipato al gioco dovrebbe durare per circa sette ...Rogue Spirit, un gioco d’azione e avventura ispirato agli anime e sviluppato dallo studio di sviluppo Kids With Sticks situato in Wroclaw, Polonia, sarà ...Il developer Kids With Sticks ha annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) l’arrivo di Rogue Spirit, un action 3D rouge-like con alcuni elementi stealth che verrà lanciato ...