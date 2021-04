Rocky 4, Stallone cambia il titolo del quarto capitolo (Di giovedì 22 aprile 2021) A quanto pare, alcune novità stanno interessando la nuova pellicola cinematografica di Rocky 4. Infatti, la star Sylvester Stallone sembra aver deciso di svelare, attraverso il suo profilo Instagram, un importante aggiornamento in merito a quello che sarà il titolo dell’attesissimo film. Inoltre, grazie alla condivisione del video, sono state svelate altre informazioni in merito. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Glass al cinema, si chiude la trilogia di Shyamalan Oscar 2019, dieci nomination per i film “La favorita e Roma” Il film Toy Story 4 è arrivato al cinema Rimosso il Magic Bus di Into the Wild in Alaska Tron 3 in arrivo: i rumors sul sequel del film Disney Tommaso Paradiso diventa regista: a lavoro per il suo primo film Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 22 aprile 2021) A quanto pare, alcune novità stanno interessando la nuova pellicola cinematografica di4. Infatti, la star Sylvestersembra aver deciso di svelare, attraverso il suo profilo Instagram, un importante aggiornamento in merito a quello che sarà ildell’attesissimo film. Inoltre, grazie alla condivisione del video, sono state svelate altre informazioni in merito. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Glass al cinema, si chiude la trilogia di Shyamalan Oscar 2019, dieci nomination per i film “La favorita e Roma” Il film Toy Story 4 è arrivato al cinema Rimosso il Magic Bus di Into the Wild in Alaska Tron 3 in arrivo: i rumors sul sequel del film Disney Tommaso Paradiso diventa regista: a lavoro per il suo primo film

