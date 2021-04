Rizzani de Eccher contribuirà alla skyline di Rotterdam con la nuova Post Tower

Leggi su udine20

(Di giovedì 22 aprile 2021)dee Besix si sono uniti in un altro prestigioso progetto di costruzione e, attraverso la loro “TheBouw Joint-Venture”, sono lieti contribuiredicon la.I due gruppi hanno un’esperienza consolidata di lavoro insieme e condividono gli stessi valori e lo stesso approccio nell’affrontare progetti complessi a livello internazionale. Esempi recenti o attuali della loro collaborazione di successo includono, solo per citarne alcuni, il ponte Roskilde di 1,3 km recentemente completato in Danimarca, la trasformazione in corso del principale hub ferroviario di Riga in Lettonia nell’ambito dell’enorme progetto infrastrutturale Rail Baltica e il ponte sul lago Mjosa in Norvegia, ...