Rivoluzione nella dirigenza della Juventus? Le ultime novità (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il polverone sollevato dalla Super League, che per il momento sembra essersi placato, in casa Juventus le cose potrebbero cambiare. Infatti in molti parlano di una possibile Rivoluzione nella dirigenza della Juventus. Le dimissioni del presidente bianconero Agnelli per molti sono inevitabili, anche se lui stesso per ora ha allontanato questa possibilità. Le voci però sono molte, con i possibili scenari futuri che per ora non sono chiari. CI SARANNO CAMBIAMENTI nella dirigenza BIANCONERA? In casa Juve il successo sul Parma nel turno infrasettimanale ha un po’ calmato le acque, ma il volto di Agnelli allo Stadio ieri sera era tutt’altro che disteso. In questi giorni infatti si è parlato molto delle dimissioni del presidente, che dopo essersi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il polverone sollevato dalla Super League, che per il momento sembra essersi placato, in casale cose potrebbero cambiare. Infatti in molti parlano di una possibile. Le dimissioni del presidente bianconero Agnelli per molti sono inevitabili, anche se lui stesso per ora ha allontanato questa possibilità. Le voci però sono molte, con i possibili scenari futuri che per ora non sono chiari. CI SARANNO CAMBIAMENTIBIANCONERA? In casa Juve il successo sul Parma nel turno infrasettimanale ha un po’ calmato le acque, ma il volto di Agnelli allo Stadio ieri sera era tutt’altro che disteso. In questi giorni infatti si è parlato molto delle dimissioni del presidente, che dopo essersi ...

Advertising

fanpage : #RecoveryPlan, sul tavolo 15,62 miliardi per la Sanità - Carmi27251070 : RT @AC1868: A caratterizzare la fraternità/sororità non è l’avvolgente e soffocante governo di un’autorità forte: è il senso profondo della… - lustmax : @ale_rasch Speriamo nella rivoluzione di Giugno ma credo che si cambierà poco per motivi economici...sarà difficile… - SilviaCostaEU : RT @AC1868: A caratterizzare la fraternità/sororità non è l’avvolgente e soffocante governo di un’autorità forte: è il senso profondo della… - gerypa : Continuiamo il nostro viaggio nella 'rivoluzione obbligata' del futuro. Oggi tento di spiegare perché l’arte e la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione nella In una parola / L'appeal globale del vecchio Pci ... in cui si torna sugli "errori di Stalin" che hanno "ostacolato lo sviluppo della rivoluzione". Il ... Mentre scrivo mi imbatto nella notizia di Grillo che fa una scenata su facebook difendendo il figlio ...

La ferita simbolica che Grillo non sopporta Che questa uscita rischi di scombinare pericolosamente un passaggio politico assai delicato nella ... Oibò! Le donne facciano pure la loro rivoluzione, ma non dimenticheranno mica le buone maniere di ...

Nella rivoluzione della cura si realizza il sogno di unità Avvenire Il piano Draghi da 221 miliardi. Dal superbonus alla banda larga Approda già domani in consiglio dei ministri il Recovery Fund. Da sciogliere i nodi della governance. Le misure valgono 3 punti di Pil. Lunedì e martedì il premier illustrerà il piano alle Camere e tr ...

La rivoluzione verde di BidenIl piano americano per riscrivere l’agenda internazionale sul clima Dalle 14 del 22 aprile fino a venerdì 23, quaranta leader mondiali e altre personalità di rilevanza internazionale si riuniranno per parlare del futuro del pianeta. Il summit, voluto dal presidente de ...

... in cui si torna sugli "errori di Stalin" che hanno "ostacolato lo sviluppo della". Il ... Mentre scrivo mi imbattonotizia di Grillo che fa una scenata su facebook difendendo il figlio ...Che questa uscita rischi di scombinare pericolosamente un passaggio politico assai delicato... Oibò! Le donne facciano pure la loro, ma non dimenticheranno mica le buone maniere di ...Approda già domani in consiglio dei ministri il Recovery Fund. Da sciogliere i nodi della governance. Le misure valgono 3 punti di Pil. Lunedì e martedì il premier illustrerà il piano alle Camere e tr ...Dalle 14 del 22 aprile fino a venerdì 23, quaranta leader mondiali e altre personalità di rilevanza internazionale si riuniranno per parlare del futuro del pianeta. Il summit, voluto dal presidente de ...