Rivolta delle regioni su coprifuoco e scuola | “Così non va Il governo non ha rispettato gli accordi”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Iraall’indomani dell’approvazione del decreto sulle riaperture:i due nodi principali. Quanto avvenuto sulla”è un precedente molto grave” e ”si è incrinata la reale collaborazione tra Stato e”, ha detto a Radio KissKiss il presidente della ConferenzaMassimiliano Fedriga. ”Sullac’è un problema politico istituzionale importante” e cioè aver cambiato in Cdm un accordo politico tra istituzioni siglato con la Conferenza, con i Comuni tramite l’Anci e con le Province tramite l’Upi”, ha aggiunto. Accordo che prevedeva ”unache aveva un range di presenza da 60 al 100%: e questo non per una scelta ...

Advertising

Adnkronos : #ioil22nonlovoglio parte la rivolta social contro il coprifuoco. Quali possono essere delle valide alternative? - Il_Populista_ : RT @Adnkronos: #ioil22nonlovoglio parte la rivolta social contro il coprifuoco. Quali possono essere delle valide alternative? https://t.c… - NazzarenoMi : RT @Adnkronos: #ioil22nonlovoglio parte la rivolta social contro il coprifuoco. Quali possono essere delle valide alternative? https://t.c… - rosaroccaforte : RT @Adnkronos: #ioil22nonlovoglio parte la rivolta social contro il coprifuoco. Quali possono essere delle valide alternative? https://t.c… - giorgiogaias : RT @Adnkronos: #ioil22nonlovoglio parte la rivolta social contro il coprifuoco. Quali possono essere delle valide alternative? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivolta delle

TGCOM

... "Non più interessati" La nota del ritiro: "Progetto da rivedere" Calcoli sbagliati, ladal ... Ma questo non impedisce che lo stesso Marotta sia al centrocritiche e che la prima ...... dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla storica trasmissione e l'ultima rappresentante... La procedura di selezione, totalmente gratuita, èa tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 ...Poco dopo, Vittorio andrà a cena fuori con Pietro per parlare del futuro del ragazzo. Tuttavia, Armando, come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore… Leggi ...Poco dopo, Vittorio andrà a cena fuori con Pietro per parlare del futuro del ragazzo. Tuttavia, Armando, come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore… Leggi ...