Risultati e Classifica Serie B girone D 6ª giornata fase a orologio | vittoria per la Pallacanestro Viola | colpo Monopoli

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021) Foto di Davide Iurato /Reggio Calabriadel campionato diB,D, 6ªdella: vince la, successo importante perDue punti importanti per la postseason quelli ottenuti dallacontro Pozzuoli. La formazione neroarancio batte 75-67 la squadra campana e la raggiunge ina quota 12 punti, scavalcandola in 12ª posizione. Successo provvidenziale in ottica Playout con i reggini che puntano ad avere il miglior accoppiamento possibile con fattore casa annesso. In codarende più ...