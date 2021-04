Risultati e classifica Serie A LIVE: la Dea rallenta ma aggancia la Juve (Di giovedì 22 aprile 2021) Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 32esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 32esima giornata di Serie A che avrà luogo in infrasettimanale tra il 20 e il 22 aprile: tutti i Risultati e marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo tra Hellas Verona e Fiorentina, si chiude con le sfide del giovedì Napoli-Lazio e Roma-Atalanta. Martedì 20 aprile Hellas Verona-Fiorentina 1-2 (46? Vlahovic, 65? Caceres, 71? Salcedo) Mercoledì 21 aprile Milan-Sassuolo 1-2 (30? Calhanoglu, 77? Raspadori, 83? Raspadori)Spezia-Inter 1-1 (12? Farias, 39? Perisic)Bologna-Torino 1-1 (25? Barrow, 58? Mandragora)Juventus-Parma 3-1 (25? Brugman, 43? Alex Sandro, 47? Alex Sandro, 69? De ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021): tutti gli aggiornamenti della 32esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 32esima giornata diA che avrà luogo in infrasettimanale tra il 20 e il 22 aprile: tutti ie marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo tra Hellas Verona e Fiorentina, si chiude con le sfide del giovedì Napoli-Lazio e Roma-Atalanta. Martedì 20 aprile Hellas Verona-Fiorentina 1-2 (46? Vlahovic, 65? Caceres, 71? Salcedo) Mercoledì 21 aprile Milan-Sassuolo 1-2 (30? Calhanoglu, 77? Raspadori, 83? Raspadori)Spezia-Inter 1-1 (12? Farias, 39? Perisic)Bologna-Torino 1-1 (25? Barrow, 58? Mandragora)ntus-Parma 3-1 (25? Brugman, 43? Alex Sandro, 47? Alex Sandro, 69? De ...

