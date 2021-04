Rinnovo Ibrahimovic: Maldini è arrivato a Casa Milan – VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Rinnovo Ibrahimovic: il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha fatto ingresso negli uffici di Casa Milan Ci siamo, manca pochissimo all’ufficialità del Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese in serata firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2022. Proprio in questi minuti ha fatto ingresso negli uffici della sede di via Aldo Rossi Paolo Maldini, come testimoniato dalle riprese del nostro inviato. Ancora un po’ di pazienza e poi arriverà l’ufficialità. #Milan, Rinnovo #Ibra #Maldini arrivato in sede pic.twitter.com/TBrQcyIVR3 — Milan News 24 (@Milannews24 com) April 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021): il direttore tecnico rossonero Paoloha fatto ingresso negli uffici diCi siamo, manca pochissimo all’ufficialità deldi Zlatan. Lo svedese in serata firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2022. Proprio in questi minuti ha fatto ingresso negli uffici della sede di via Aldo Rossi Paolo, come testimoniato dalle riprese del nostro inviato. Ancora un po’ di pazienza e poi arriverà l’ufficialità. ##Ibra #in sede pic.twitter.com/TBrQcyIVR3 —News 24 (@news24 com) April 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, atteso tra questa sera e domani l'annuncio del rinnovo di Zlatan #Ibrahimovic - DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic rinnova per un anno - FCalcistiche : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport il rinnovo di Ibrahimovic con il #Milan per un anno a 7 mln sarà variabile tra parte fissa e bonus: più gi… - UgoBaroni : RT @RaiSport: ? #Ibrahimovic-#Milan, questa sera firma sul rinnovo L'#attaccante svedese prolungherà per una stagione Leggi la notizia ?? h… - EternoRN93 : RT @MilanInter241: Arrivato Paolo #Maldini a Casa #Milan a breve, il rinnovo di #Ibrahimovic -