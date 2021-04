Rigore Napoli-Lazio protesta assurda di Farris. Avete sentito cosa ha detto? (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Rigore concesso al Napoli con Lazio ha fatto andare su tutte le furie il vice allenatore della Lazio Massimiliano Farris che ha cercato in tutti i modi di condizionare l’arbitro Di Bello mentre era al Var. Dall’audio di Sky si sente chiaramente che Farris dice: “Prende la palla, dai prende solo la palla“. Dalle immagini valutare dal Var Biondini si vede invece come Milinkovic prende in piena faccia Manolas. Quando Di Bello assegna il Rigore Farris continua a protestare e dice: “Il Rigore è una cosa seria“. Estrema delusione per la Lazio che credeva di poter avere un Rigore per il presunto fallo di Hysay su Lazzari. Rigore per i biancocelesti ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilconcesso alconha fatto andare su tutte le furie il vice allenatore dellaMassimilianoche ha cercato in tutti i modi di condizionare l’arbitro Di Bello mentre era al Var. Dall’audio di Sky si sente chiaramente chedice: “Prende la palla, dai prende solo la palla“. Dalle immagini valutare dal Var Biondini si vede invece come Milinkovic prende in piena faccia Manolas. Quando Di Bello assegna ilcontinua are e dice: “Ilè unaseria“. Estrema delusione per lache credeva di poter avere unper il presunto fallo di Hysay su Lazzari.per i biancocelesti ...

Advertising

tancredipalmeri : Secondo me non è rigore per il Napoli: Milinkovic va verso il pallone, ed è Manolas che si piega verso la gamba già alzata - jkmlrkk : Il rigore fischiato al Napoli è shoccante - Davide44596930 : io non sono né tifoso del Napoli e ne della Lazio ma di tutt'altra squadra. Comunque è tutto regolare anche il rigo… - titty_napoli : RT @SimoneGuadagnoo: La gamba alta di Milinkovic-Savic su #Manolas è sempre calcio di rigore. Parla chiaro il regolamento #NapoliLazio #S… - 5maggio2002 : Il rigore dato al Napoli è scandaloso, e la vergogna doppia è che lo ha visto al VAR -