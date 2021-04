Rider sfregiato da un minorenne albanese: difendeva una ragazza. La Lega raccoglie fondi (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Rider sfregiato a Verona da un minorenne albanese si chiama Michele Dal Forno, 21 anni. Si guadagna qualcosa consegnando le pizze, come molti studenti, e sabato sera ha visto una ragazza in difficoltà. Discuteva con due ragazzini. Michele si è avvicinato per chiederle se avesse bisogno di qualcosa. La ragazza, spaventata per la possibile reazione violenta dei due con cui stava parlando, ha detto di no. Il racconto del Rider aggredito e sfregiato Poi, così racconta la vittima secondo una ricostruzione de L’Arena, “uno dei due ragazzi ha iniziato a girarmi intorno, continuando a fissarmi, così gli ho chiesto il perché di quell’atteggiamento. L’altro parlava ancora con la ragazza. Neanche mi sono accorto di quello che stava per fare. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Ila Verona da unsi chiama Michele Dal Forno, 21 anni. Si guadagna qualcosa consegnando le pizze, come molti studenti, e sabato sera ha visto unain difficoltà. Discuteva con due ragazzini. Michele si è avvicinato per chiederle se avesse bisogno di qualcosa. La, spaventata per la possibile reazione violenta dei due con cui stava parlando, ha detto di no. Il racconto delaggredito ePoi, così racconta la vittima secondo una ricostruzione de L’Arena, “uno dei due ragazzi ha iniziato a girarmi intorno, continuando a fissarmi, così gli ho chiesto il perché di quell’atteggiamento. L’altro parlava ancora con la. Neanche mi sono accorto di quello che stava per fare. ...

