Ricerca innovativa, 507 mln dall'Ue: finanziamenti per 8 atenei italiani (Di giovedì 22 aprile 2021) Dalle minacce dei virus emergenti ai chip ispirati alle reti neurali:, sono fra i temi dei progetti innovativi presentati dai 209 Ricercatori, di cui 45 donne, che si sono aggiudicati i 507 milioni complessivi assegnati dal Consiglio europeo della Ricerca (Erc). I fondi degli Advanced Grants sono destinati ai Ricercatori che sono gia' avanti nella carriera e che presentano progetti innovativi. L'Italia e' ottava per numero di progetti che condotti in altrettante sue universita', dopo Gran Bretagna (51) e Germania (40) e Francia (22). E' quarta per nazionalita' dei Ricercatori (17), dopo Germania (53), Regno Unito (32) e Francia (21). Tra le otto universita' italiane che ospiteranno i Ricercatori vincitori del finanziamento ci sono la Bocconi di Milano, con ben due progetti, e poi quelle di Torino, ...

