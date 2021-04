Ricerca, assegnati dall'Erc 507 milioni di euro a progetti innovativi: 8 sono italiani (Di giovedì 22 aprile 2021) Otto atenei italiani si aggiudicano gli Advanced Grants assegnati dal Consiglio europeo. Il presidente Erc: mancano fondi, finanziato solo l'8% delle domande Leggi su rainews (Di giovedì 22 aprile 2021) Otto ateneisi aggiudicano gli Advanced Grantsdal Consigliopeo. Il presidente Erc: mancano fondi, finanziato solo l'8% delle domande

Advertising

pezcoller : Lotta al Cancro: assegnati i 3 premi (due inediti), con @EACRnews La Fondazione scommette sulla ricerca e guarda a… - tripa19741 : RT @TgrRaiFVG: I Paesi che hanno investito nella ricerca anti Covid si trovano avvantaggiati rispetto a quelli che non lo hanno fatto. L’It… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: I Paesi che hanno investito nella ricerca anti Covid si trovano avvantaggiati rispetto a quelli che non lo hanno fatto. L’It… - GianlucaHS : RT @TgrRaiFVG: I Paesi che hanno investito nella ricerca anti Covid si trovano avvantaggiati rispetto a quelli che non lo hanno fatto. L’It… - TgrRaiFVG : I Paesi che hanno investito nella ricerca anti Covid si trovano avvantaggiati rispetto a quelli che non lo hanno fa… -