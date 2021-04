Riaperture, spostamenti, spettacoli e sport: ecco il nuovo decreto. Cosa cambia dal 26 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Si allentano le maglie e prime Riaperture dal 26 aprile quando, dopo alcune settimane, tornano le zone gialle. E' stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il decreto legge 'Riaperture' in cui ... Leggi su latinatoday (Di giovedì 22 aprile 2021) Si allentano le maglie e primedal 26quando, dopo alcune settimane, tornano le zone gialle. E' stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri illegge '' in cui ...

Advertising

Corriere : Riaperture, come cambiano le regole da lunedì 26 aprile. Il coprifuoco resterà alle 22 - Corriere : ?? Cosa dice il nuovo decreto sulle riaperture e sulla proroga del coprifuoco - Open_gol : «Il pass per gli spostamenti? Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca» - EnzoSera : RT @CislNazionale: ??Consulta sul sito della #Cisl il volantone sul #DecretoRiaperture con tutte le misure per spostamenti, #passaportovacci… - AleRinaldi75 : RT @CislNazionale: ??Consulta sul sito della #Cisl il volantone sul #DecretoRiaperture con tutte le misure per spostamenti, #passaportovacci… -