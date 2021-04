Riaperture | Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “Se il governo ha messo la salute in secondo piano è incostituzionale e immorale”

(Di giovedì 22 aprile 2021) “me ilha dato più importanza all’aspetto economico che non all’aspetto sanitario. Se così fosse sarebbe molto grave: non sarebbe soltanto anticostituzionale, sarebbe proprio, oserei dire, vagamente”. Così Andrea, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito del decreto che regolerà lea partire dal 26 aprile. Oltre a questa ragione,il giornalista, ce ne sono anche altre due che hanno spinto il premier Draghi ad azzardare così tanto quando gli esperti e i numeri dicono invece il contrario. “C’è una motivazione prettamente politica e cioè questo è unmolto più a trazione ...

'Queste riaperture del 26 aprile? I motivi sono esclusivamente politici'. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad 'Accordi&Disaccordi', il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove.