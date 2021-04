Riaperture, ecco il nuovo decreto con le novità dal 26 aprile: spostamenti, scuole, ristoranti e sport (Di giovedì 22 aprile 2021) Alcune regole valgono sempre: indossare la mascherina, lavare o igienizzare spesso le mani, tenere la distanza. E rispettare l’orario del coprifuoco, confermato alle 22. Ma cosa prevede, nel dettaglio, il nuovo decreto Riaperture? Vediamolo insieme, in questo chiaro e semplice riassunto. Dal 26 aprile • sono consentiti gli spostamenti tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche; • chi è munito di pass vaccinale può spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Dal 1° maggio al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in più di due persone; SCUOLA dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Alcune regole valgono sempre: indossare la mascherina, lavare o igienizzare spesso le mani, tenere la distanza. E rispettare l’orario del coprifuoco, confermato alle 22. Ma cosa prevede, nel dettaglio, il? Vediamolo insieme, in questo chiaro e semplice riassunto. Dal 26• sono consentiti glitra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche; • chi è munito di pass vaccinale può spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Dal 1° maggio al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in più di due persone; SCUOLA dal 26e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nellesuperiori (secondarie di ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #22aprile: Recovery, ecco i numeri di #Draghi; pacchetto da 221,… - Agenzia_Ansa : Da lunedì 26 aprile la maggior parte dell'Italia potrebbe tornare in giallo, ma quella data è solo l'inizio della r… - Mov5Stelle : Basta propaganda, siamo tutti per le riaperture, non è una questione di destra o di sinistra. Ecco cosa ne pensia… - angiuoniluigi : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #22aprile: Recovery, ecco i numeri di #Draghi; pacchetto da 221,5 miliard… - Agenzia_Dire : Ecco cosa cambia con il nuovo #DecretoCovid, che entrerà in vigore il 26 aprile. #decretoaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture ecco Firmato il nuovo decreto Covid: ecco cosa cambia (coprifuoco alle 22 confermato) Ieri sera è arrivata la firma del premier Mario Draghi sul nuovo decreto 'riaperture' , che sarà in vigore da lunedì 26 aprile fino al 31 luglio . Niente da fare per il coprifuoco , confermato alle 22 (che potrebbe però essere rivisto a fine maggio in base alla situazione ...

Palestre, ristoranti al chiuso, centri commerciali: calendario riaperture dal 26 aprile ...data di inizio della road map delle riaperture , che avrà diverse tappe in calendario fino a luglio. Dai ristoranti alle palestre , fino alle fiere , i centri commerciali e termali : ecco ...

Decreto riaperture: ecco tutte le tappe e le date sino a luglio Gazzetta del Sud Da lunedì 26 tornano le zone gialle: ecco le norme per le riaperture PANDEMIA L’Italia si avvia a diventare per oltre la metà gialla la prossima settimana ma, nonostante le riaperture delle attività, il coprifuoco resta alle 22, così come è invariato il calendario dell ...

Riaprire adesso può significare riaprire al virus "La Costituzione stabilisce tra i suoi valori e tra i diritti fondamentali, in parità, i diritti alla libertà personale e il diritto alla salute" ...

Ieri sera è arrivata la firma del premier Mario Draghi sul nuovo decreto '' , che sarà in vigore da lunedì 26 aprile fino al 31 luglio . Niente da fare per il coprifuoco , confermato alle 22 (che potrebbe però essere rivisto a fine maggio in base alla situazione ......data di inizio della road map delle, che avrà diverse tappe in calendario fino a luglio. Dai ristoranti alle palestre , fino alle fiere , i centri commerciali e termali :...PANDEMIA L’Italia si avvia a diventare per oltre la metà gialla la prossima settimana ma, nonostante le riaperture delle attività, il coprifuoco resta alle 22, così come è invariato il calendario dell ..."La Costituzione stabilisce tra i suoi valori e tra i diritti fondamentali, in parità, i diritti alla libertà personale e il diritto alla salute" ...