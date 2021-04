Riaperture e tensioni: la Lega si oppone, Draghi si impunta. E il coprifuoco resta alle 22, con buona pace delle Regioni (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Cdm di oggi pomeriggio, nonostante tensioni e diverse posizioni contrarie, ha stabilito la conferma del coprifuoco alle 22: la Lega si astiene e Draghi si impunta E alla fine il coprifuoco resta alle 22, almeno fino all’1 giugno. E’ quanto è stato deliberato oggi nel Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alle Riaperture a partire dal 26 aprile. Non sono mancate le tensioni, con le richieste di Lega e Regioni sullo spostamento del coprifuoco alle 23 che hanno trovato la ferma posizione di Draghi: rimane alle 22, per ora. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Cdm di oggi pomeriggio, nonostantee diverse posizioni contrarie, ha stabilito la conferma del22: lasi astiene esiE alla fine il22, almeno fino all’1 giugno. E’ quanto è stato deliberato oggi nel Consiglio dei Ministri che ha dato il via liberaa partire dal 26 aprile. Non sono mancate le, con le richieste disullo spostamento del23 che hanno trovato la ferma posizione di: rimane22, per ora. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo ...

