Riaperture bar, ristoranti al chiuso, stadi e congressi: facciamo chiarezza sul nuovo Decreto (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal 26 aprile in Italia inizierà il processo delle Riaperture. Saranno graduali e la parola d'ordine del Governo è "prudenza". Da lunedì prossimo molte Regioni italiane si coloreranno di giallo e questo comporta maggiore libertà negli spostamenti e la riapertura di molte attività chiuse da tempo. Le nuove indicazioni sono tante e anche i dubbi collegati ad esse. Riaperture ristoranti e bar, come funziona? Saranno aperti i centri commerciali nel weekend? Posso andare allo stadio? facciamo chiarezza sul programma delle Riaperture. Riaperture ristoranti e bar Le attività di ristorazione saranno consentite dal prossimo lunedì soltanto in zona gialla. Bar e ristoranti apriranno a pranzo e a cena ma il consumo nel locale è ...

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - matteosalvinimi : Raddoppio soldi per Partite Iva e imprese, da 20 a 40 mld. Fatto. Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, ec… - Antonio_Tajani : Bene il ripristino delle #zonegialle,bene le #riaperture all’aperto per bar e ristoranti fino a sera. Il governo… - lavocedigenova : 'Riaperture di bar e ristoranti fondamentali per il nostro vino': l'appello di Coldiretti Liguria - NewSicilia : #Newsicilia +++ CALENDARIO DECRETO RIAPERTURE - Cosa cambia dal 26 aprile -