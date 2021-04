Riapertura scuole | Governo aumenta il numero di studenti in presenza Le Regioni furiose | “Avevamo un accordo Incrinata collaborazione”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Al termine del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto riaperture 26 aprile, c'è stata una piccola sorpresa: la quota didelle superiori inin vista del rientro a scuola oscilla fra il 70 e il 100% in zona arancione e gialla. Sorpresa che non è piaciuta alleche avevano stabilito il giorno precedente appunto una quota diversa. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Governo aumenta il numero di studenti in presenza. Le Regioni furiose: “Avevamo un accordo. Incr… - RosarioP70 : @PatriJFC @Agenzia_Ansa Oppure sono tanto incompetenti, tutti, da nn accorgersi delle conseguenze (le stesse di bra… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Orizzonte Scuola

... inoltre nell'ultimo periodo ci sono state una serie di scelte socialmente importanti che destano preoccupazione come ladelle, ma non dimentichiamo che abbiamo a che fare con la ...Anche ladelleè una scelta importante a livello sociale, ma abbiamo a che fare con la variante inglese che si è diffusa in maniera assoluta. E con questa variante, bambini e ...Le riaperture e il sistema a colori delle Regioni Secondo la ... La Fondazione chiede anche una strategia di “screening di massa a cadenza periodica” per le scuole e un investimento sullo smart ...PERUGIA - Minimo il 70% degli studenti delle superiori delle zone gialle e arancioni in classe da lunedì 26. Così il decreto che ha “ritoccato” le previsioni sul 60% che ...