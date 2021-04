"Riabilitazione senza regole". La denuncia delle figlie per la madre morta di Covid (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - “Nostra madre ha contratto il Covid nell'ospedale di Abbiategrasso, probabilmente nel reparto di Riabilitazione dove non venivano rispettate le regole di sicurezza, come ci ha detto anche un medico. Ora vogliamo giustizia”. Le sorelle Amanda e Sabrina Ferrario hanno presentato una denuncia alla Procura di Busto Arsizio, ai carabinieri del Nas e all'Ordine dei Medici in cui ipotizzano responsabilità di sanitari e dirigenti dell'ospedale in provincia di Milano per il decesso, avvenuto il 12 aprile scorso, della madre Amedea di 75 anni. Le due ipotesi sul contagio La donna era stata trasferita ad Abbiategrasso il 22 marzo per la Riabilitazione dall'ospedale di Legnano, dov'era stata ricoverata per una decina di giorni in seguito a un ictus. “Ma era in ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - “Nostraha contratto ilnell'ospedale di Abbiategrasso, probabilmente nel reparto didove non venivano rispettate ledi sicurezza, come ci ha detto anche un medico. Ora vogliamo giustizia”. Le sorelle Amanda e Sabrina Ferrario hanno presentato unaalla Procura di Busto Arsizio, ai carabinieri del Nas e all'Ordine dei Medici in cui ipotizzano responsabilità di sanitari e dirigenti dell'ospedale in provincia di Milano per il decesso, avvenuto il 12 aprile scorso, dellaAmedea di 75 anni. Le due ipotesi sul contagio La donna era stata trasferita ad Abbiategrasso il 22 marzo per ladall'ospedale di Legnano, dov'era stata ricoverata per una decina di giorni in seguito a un ictus. “Ma era in ...

