Returnal giocato in diretta alle 11:30! Scopriamo insieme la nuova esclusiva PS5 (Di giovedì 22 aprile 2021) La nostra prova di Returnal è da poco online ma se siete curiosi di vedere la nuova esclusiva PS5 in azione allora abbiamo pane per i vostri denti! Possiamo infatti mostrarvi in diretta le primissime fasi del nuovo progetto di Housemarque, team finlandese che in questi anni si è fatto conoscere e apprezzare soprattutto per i propri titoli di stampo arcade ma che qui alza il livello con una produzione che vuole dimostrarsi degna dei più grandi AAA. Ci riusciranno? Per scoprire questo e molto altro appuntamento a partire dalle 11:30 in compagnia di Lorenzo Mancosu e Riccardo Cantù direttamente sul canale ufficiale di Eurogamer.it o attraverso il player in calce qui e sul nostro sito! Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) La nostra prova diè da poco online ma se siete curiosi di vedere laPS5 in azione allora abbiamo pane per i vostri denti! Possiamo infatti mostrarvi inle primissime fasi del nuovo progetto di Housemarque, team finlandese che in questi anni si è fatto conoscere e apprezzare soprattutto per i propri titoli di stampo arcade ma che qui alza il livello con una produzione che vuole dimostrarsi degna dei più grandi AAA. Ci riusciranno? Per scoprire questo e molto altro appuntamento a partire d11:30 in compagnia di Lorenzo Mancosu e Riccardo Cantùmente sul canale ufficiale di Eurogamer.it o attraverso il player in calce qui e sul nostro sito! Leggi altro...

Advertising

Giancxz1 : RT @_Mdk7_: Ho giocato a #Returnal per un po’, ve lo racconto qui per iscritto (e pure in video) e se volete stamattina alle 10 in diretta… - tdebenetti : RT @_Mdk7_: Ho giocato a #Returnal per un po’, ve lo racconto qui per iscritto (e pure in video) e se volete stamattina alle 10 in diretta… - _Mdk7_ : Ho giocato a #Returnal per un po’, ve lo racconto qui per iscritto (e pure in video) e se volete stamattina alle 10… - letteraV : RT @Multiplayerit: Returnal su PS5: abbiamo giocato le prime ore! Ecco come funziona e cosa ne pensiamo - Multiplayerit : Returnal su PS5: abbiamo giocato le prime ore! Ecco come funziona e cosa ne pensiamo -