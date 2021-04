Resident Evil Village, spuntano le prime copie fisiche del gioco in Australia: attenzione agli spoiler (Di giovedì 22 aprile 2021) Le prime copie fisiche di Resident Evil Village sono state avvistate in Australia: l'utente di Twitter Kaiser499 ha condiviso le immagini di una copia fisica del gioco, il quale proviene da un negozio Australiano data la sua valutazione R18 +. Non è la prima volta che la data ufficiale di un gioco importante viene rotta - Cyberpunk 2077 , ad esempio, era acquistabile prima del previsto. Sembra che Kaiser499 abbia ottenuto la sua copia per PS5 di Resident Evil Village a poco più di due settimane prima della data di uscita ufficiale del gioco, il 7 maggio e che le dimensioni totali dell'installazione richiedono 27,37 GB di spazio libero. Come sempre ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Ledisono state avvistate in: l'utente di Twitter Kaiser499 ha condiviso le immagini di una copia fisica del, il quale proviene da un negoziono data la sua valutazione R18 +. Non è la prima volta che la data ufficiale di unimportante viene rotta - Cyberpunk 2077 , ad esempio, era acquistabile prima del previsto. Sembra che Kaiser499 abbia ottenuto la sua copia per PS5 dia poco più di due settimane prima della data di uscita ufficiale del, il 7 maggio e che le dimensioni totali dell'installazione richiedono 27,37 GB di spazio libero. Come sempre ...

Advertising

TheEnemyBR : Resident Evil terá crossover com Dead by Daylight - wrapinpetals : Non io che voglio recuperarmi tutti i Resident Evil che è già un miracolo che sia riuscita a giocare al primo Outlast per intero - LoganSinger : Ludenz dà il via a una nuova serie di live playthrough dedicata a Resident Evil VII: Biohazard (2017, Capcom). Il t… - GameIndustry_IT : Resident Evil 4 VR - Primi dettagli in un nuovo trailer - GamingToday4 : Resident Evil Village, day one rotto in Australia: rischio spoiler sui social -