Resident Evil 4 VR in nuovi dettagli e sequenze di gameplay

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre tutti gli occhi sono puntati suVillage, l'ultimo capitolo principale della serie survival horror che arriverà il mese prossimo, abbiamo anche ricevuto di recente l'annuncio che saremmo in grado di rivisitare un altro amato capitolo del franchise con una versione VR di4. Il gioco è stato annunciato come esclusivo per Oculus Quest 2 e proverà ad essere più di un semplice porting. All'Oculus Gaming Showcase, abbiamo ottenuto alcuniin più sul gioco. Ledimostrano come il titolo porta una nuova svolta al RE classico originariamente pubblicato nel lontano 2005. Leggi altro...