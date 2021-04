Regioni in rivolta su coprifuoco e scuola, Fedriga: «Sulle 23 c’era l’accordo di tutti. In classe al 100%? Mancano gli scuolabus». Oggi vertice d’urgenza (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si spengono le polemiche sul coprifuoco. Il governatore Massimiliano Fedriga, in prima fila per uno slittamento dell’orario dalle 22 alle 23, Oggi torna sull’argomento e rincara la dose. E spiega che come Conferenza delle Regioni «avevamo proposto lo spostamento del coprifuoco alle 23 consentendo di andare a cena al ristorante. Le nostre sono state proposte condivise da destra a sinistra, da nord a sud. In mezzo alla pandemia abbiamo superato le divisioni partitiche!», ha detto nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss. Facendo intendere un cambio di passo improvviso dell’esecutivo, nonostante ci fosse un accordo iniziale. Durante il Cdm tesissimo di ieri, 21 aprile, il premier Draghi è stato irremovibile, è ha mantenuto l’orario alle 22. «Un’ora in più non innalzerebbe il rischio pandemico», ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si spengono le polemiche sul. Il governatore Massimiliano, in prima fila per uno slittamento dell’orario dalle 22 alle 23,torna sull’argomento e rincara la dose. E spiega che come Conferenza delle«avevamo proposto lo spostamento delalle 23 consentendo di andare a cena al ristorante. Le nostre sono state proposte condivise da destra a sinistra, da nord a sud. In mezzo alla pandemia abbiamo superato le divisioni partitiche!», ha detto nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss. Facendo intendere un cambio di passo improvviso dell’esecutivo, nonostante ci fosse un accordo iniziale. Durante il Cdm tesissimo di ieri, 21 aprile, il premier Draghi è stato irremovibile, è ha mantenuto l’orario alle 22. «Un’ora in più non innalzerebbe il rischio pandemico», ...

