Regioni in rivolta contro il Governo su scuola e coprifuoco Fedriga | “Grave cambiare accordi già presi”

(Di giovedì 22 aprile 2021) “L’aver cambiato in Consiglio dei Ministri un accordo siglato dalla Conferenza dellecon i Comuni tramite Anci e con le provincie tramite Upi” sul ritorno degli studenti in classe costituisce “un precedente molto” che ha “incrinato la collaborazione tra Stato e”. È ildente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, a capo della Conferenza delle, a guidare ladegli enti localiilsul Decreto per le Riaperture, accusando l’esecutivo dai microfoni di Radio KissKiss di non aver rispettato i patti. Il provvedimento, approvato ieri 21 aprile 2021 dal Consiglio dei Ministri, detta una tabella di marcia per la ripartenza delle attività sottoposte alle restrizioni a causa della ...