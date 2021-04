Regione Lazio: aspettiamo risposte da Comune su Roma-Giardinetti (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Come Regione abbiamo ricevuto una nota da Roma Capitale per un accordo sulla Roma-Giardinetti. La direzione regionale, a dicembre 2020, ha trasmesso una nota ad Atac per chiedere un approfondimento e rimodulare la proposta di Roma Capitale, in particolare sulle coperture finanziarie.” “Siamo alle ultime interlocuzioni con la proposta di accordo e alcune eccezioni ma c’e’ stata una nostra reiterata richiesta di avere un riscontro a quella nota che non ha ancora avuto riposta. aspettiamo questo riscontro, ma intanto abbiamo elaborato una proposta di tipo normativo. Vogliamo raggiungere l’obiettivo”. Cosi’ l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Mauro Alessandri, durante la commissione Mobilita’ di questa mattina, convocata ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)– “Comeabbiamo ricevuto una nota daCapitale per un accordo sulla. La direzione regionale, a dicembre 2020, ha trasmesso una nota ad Atac per chiedere un approfondimento e rimodulare la proposta diCapitale, in particolare sulle coperture finanziarie.” “Siamo alle ultime interlocuzioni con la proposta di accordo e alcune eccezioni ma c’e’ stata una nostra reiterata richiesta di avere un riscontro a quella nota che non ha ancora avuto riposta.questo riscontro, ma intanto abbiamo elaborato una proposta di tipo normativo. Vogliamo raggiungere l’obiettivo”. Cosi’ l’assessore ai Trasporti della, Mauro Alessandri, durante la commissione Mobilita’ di questa mattina, convocata ...

