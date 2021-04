Reggio Calabria, tirocinanti ancora in protesta: il 26 aprile manifestazione davanti al Palazzo Campanella (Di giovedì 22 aprile 2021) L’invito è allargato a tutti i tirocinanti della Regione Calabria Una battaglia per i propri diritti, una speranza chiamata contrattualizzazione. Scendono ancora in piazza i tirocinanti calabresi, questa volta l’appuntamento sarà il 26 aprile davanti al Palazzo Campanella di Reggio Calabria. Ecco di seguito il comunicato stampa: “Si informano i gentili colleghi, in particolar modo quelli dell’hinterland reggino e provincia, (ma anche tutti gli altri) che giorno 26 aprile a partire dalle ore 11 si terrà a Reggio Calabria, presso Palazzo Campanella, una seduta del Consiglio. In virtù delle promesse disattese da questa classe ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) L’invito è allargato a tutti idella RegioneUna battaglia per i propri diritti, una speranza chiamata contrattualizzazione. Scendonoin piazza icalabresi, questa volta l’appuntamento sarà il 26aldi. Ecco di seguito il comunicato stampa: “Si informano i gentili colleghi, in particolar modo quelli dell’hinterland reggino e provincia, (ma anche tutti gli altri) che giorno 26a partire dalle ore 11 si terrà a, presso, una seduta del Consiglio. In virtù delle promesse disattese da questa classe ...

