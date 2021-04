Reggio Calabria: da oggi è attivo il nuovo Centro Vaccinazioni del GOM (Di giovedì 22 aprile 2021) Reggio Calabria: è attivo da oggi il nuovo Centro Vaccinazioni antiCOVID-19 del Presidio Ospedaliero “Riuniti” del Grande ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” È attivo da oggi il nuovo Centro Vaccinazioni antiCOVID-19 del Presidio Ospedaliero “Riuniti” del Grande ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Adibito in locali rinnovati e confortevoli nella parte dell’Ospedale “storico”, il nuovo Centro dispone di 3 sale Vaccinazioni, per un totale di 20 punti di somministrazione, oltre l’ufficio del Coordinatore, la sala di accettazione, le sale di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021): èdailantiCOVID-19 del Presidio Ospedaliero “Riuniti” del Grande ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” ÈdailantiCOVID-19 del Presidio Ospedaliero “Riuniti” del Grande ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di. Adibito in locali rinnovati e confortevoli nella parte dell’Ospedale “storico”, ildispone di 3 sale, per un totale di 20 punti di somministrazione, oltre l’ufficio del Coordinatore, la sala di accettazione, le sale di ...

Advertising

ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di un neonato in imminente pericolo di vita da Reggio Calabria a… - poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - GDF : #GDF #Reggio Calabria Sequestrato il ponte di Pilati in #Melito di Porto Salvo, viadotto sulla fiumara #'Tuccio' a… - robreg1 : RT @ultimenotizie: Il pm della Dda di Reggio Calabria Giulia Pantano ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per il senatore di #Forz… - Strill_it : Reggio Calabria – Sequestrate due discariche abusive colme di rifiuti pericolosi. Denunciate due persone -