Reddito di cittadinanza, denunciati tre immigrati non residenti. In Campania il record di beneficiari (Di giovedì 22 aprile 2021) Crescono i furbetti del Reddito di cittadinanza. Veri e propri truffatori che usufruiscono del sussidio imposto dai 5Stelle senza averne diritto. L'ultimo caso a Viterbo. Dove i carabinieri hanno scovato e denunciato tre stranieri. Si tratta di un uomo di origini tunisine, un uomo di origini rumene e uno di origini albanesi. Tutti non residenti in Italia. I tre hanno continuato a percepire il Reddito di cittadinanza, dichiarando all'Inps false attestazioni sulla la propria residenza in Italia. Reddito di cittadinanza, denunciati tre stranieri truffatori Gli uomini di origini straniere producevano false documentazioni per dimostrare i requisiti per ottenere il Reddito. E tra queste la propria cittadinanza in Italia.

