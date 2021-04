Recovery | von der Leyen | “Portogallo primo Paese ad aver presentato PNRR”

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Piano nazionale di ripresa e resilienza () delè ilad essereufficialmente alla Commissione europea, ha annunciato oggi la presidente dell’esecutivo UE, Ursula von der, affermando di “accogliere questa importante pietra miliare affinché l’UE emerga più forte dalla crisi”. Il termine ultimo per tutti gli Stati è il 30 aprile, anche se negli ultimi giorni era uscita l’ipotesi che alcuni Paesi potessero prendersi più tempo. “In tutta Europa, possiamo vedere un’accelerazione delle campagne di vaccinazione – ha commentato von der– Parallelamente, ora è ancora più importante avviare il Next Generation EU. La ripresa economica deve andare di pari passo con un miglioramento della situazione sanitaria sul campo. Accolgo con favore ...

"In tutta Europa, possiamo vedere un'accelerazione delle campagne di vaccinazione - ha commentatoder Leyen - Parallelamente, ora è ancora più importante avviare il Next Generation EU. La ripresa ......ha appena presentato il suo piano per il. Accolgo questa importante pietra miliare affinché l'Ue emerga più forte dalla crisi". Così la presidente della Commissione europea, Ursulader ...“Il Portogallo ha appena presentato il suo piano per il Recovery. Accolgo questa importante pietra miliare affinché l’Ue emerga più forte dalla crisi”. E’ quanto scrive la presidente della Commissione ..."Il nostro obiettivo resta quello di adottare tutti i piani entro l'estate", ha detto la presidente dell'esecutivo UE ...