Recovery Plan, pronto il piano da 221,5 miliardi (Di giovedì 22 aprile 2021) È pronto il Recovery Plan del governo Draghi da 221,5 miliardi. Ai 191,5 miliardi di fondi europei che andranno impegnati entro il 2026, si aggiungono i 30 miliardi del fondo complementare nazionale che serviranno a finanziare opere infrastrutturali che potranno essere realizzate anche oltre i sei anni previsti dal Next Generation Eu. Secondo quanto anticipato da Bloomberg, la bozza del documento (ancora in discussione) è composta da 200 pagine e 500 grafici, suddivisa in 16 categorie di spesa con sei missioni generali: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; “rivoluzione” verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione sociale; salute. La fetta maggiore, come previsto dalle linee guida della ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 aprile 2021) Èildel governo Draghi da 221,5. Ai 191,5di fondi europei che andranno impegnati entro il 2026, si aggiungono i 30del fondo complementare nazionale che serviranno a finanziare opere infrastrutturali che potranno essere realizzate anche oltre i sei anni previsti dal Next Generation Eu. Secondo quanto anticipato da Bloomberg, la bozza del documento (ancora in discussione) è composta da 200 pagine e 500 grafici, suddivisa in 16 categorie di spesa con sei missioni generali: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; “rivoluzione” verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione sociale; salute. La fetta maggiore, come previsto dalle linee guida della ...

Advertising

fattoquotidiano : Il Financial Times racconta una vecchia storia che imbarazza l’ad Battisti [di Marco Palombi] - M5S_Camera : Il Superbonus 110% deve essere prorogato a fine 2023 e chiediamo al governo di farlo in tempi celeri allocando le r… - Open_gol : L'Ue non è soddisfatta della bozza italiana e ha chiesto modifiche - anodo59 : RT @Patty66509580: Recovery Plan, il Nord scippa 60 miliardi al Sud. Lo conferma Mara Carfagna - bizcommunityit : Recovery Plan: dai Consulenti del lavoro una proposta per rilanciare l'economia reale -