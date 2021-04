(Di giovedì 22 aprile 2021) Èildel governo Draghi da 221,5. Ai 191,5di fondi europei che andranno impegnati entro il 2026, si aggiungono i 30del fondo complementare nazionale che serviranno a finanziare opere infrastrutturali che potranno essere realizzate anche oltre i sei anni previsti dal Next Generation Eu. Secondo quanto anticipato da Bloomberg, la bozza del documento (ancora in discussione) è composta da 200 pagine e 500 grafici, suddivisa in 16 categorie di spesa con sei missioni generali: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; “rivoluzione” verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione sociale; salute. La fetta maggiore, come previsto dalle linee guida della ...

Advertising

fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Il Portogallo è il primo Stato a presentare il suo piano - fattoquotidiano : Il “nuovo” Recovery plan del governo Draghi, 190 miliardi dall’Ue e 30 dal deficit per 135 investimenti e 7 riforme - Linkiesta : Recovery Plan, pronto il piano da 221,5 miliardi - PetrazzuoloF : @RSSMauro La Lega è entrata nel governo per il Recovery Plan e sotto la spinta dei soliti 'mondi economici' citati… - StraNotizie : Recovery Plan, il sindaco di Acquaviva occupa il Comune: 'Distribuzione dei fondi ingiusta, il Sud ancora indietro'… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan

L'HuffPost

Bonelli) Ilnon dimentichi le aree avvelenate del Paese (di S. Ciafani) Giornata della Terra: per una ecologia 'integrale' (di L. Romano) Nella Giornata della Terra al via il Piano ...... al contempo, per proporsi quale grande soggetto istituzionale a supporto dell'attuazione del, Intesa Sanpaolo intende mettere a disposizione nell'orizzonte del Pnrr oltre 400 miliardi ...Il Recovery plan dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri domani ma già oggi il premier Mario Draghi ha riunito i ministri coinvolti nel progetto e i capi delegazione dei partiti per illustrare le ...Ha trascorso la notte nel palazzo del Comune, insieme ad alcuni consiglieri, il sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari), Davide Carlucci, in segno di protesta "contro l'ingiusta distribuzione delle ...