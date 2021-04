(Di giovedì 22 aprile 2021), ildi Marioe ladel documento che dovrebbe essere presentato in Consiglio dei Ministri. Entrano nel vivo i lavori per la messa a punto del, con l’Italia impegnata in una vera e propria corsa contro il tempo per rispettare la scadenza del 30 aprile, data entro la quale ildeve essere presentato a Bruxelles per accedere alla prima tornata dei fondi messi a disposizione dall’Unione europea. Ilitaliano verso il Cdm Chiuso il decreto Riaperture, il premier Marioha incontrato il ministro dell’Economia Daniele Franco, i ministri interessati dal...

Advertising

fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Il Portogallo è il primo Stato a presentare il suo piano - Linkiesta : Recovery Plan, pronto il piano da 221,5 miliardi - M5S_Camera : Il Superbonus 110% deve essere prorogato a fine 2023 e chiediamo al governo di farlo in tempi celeri allocando le r… - news_mondo_h24 : Recovery plan, il piano di Draghi: la bozza del piano - Giuggio72684862 : RT @Patty66509580: Recovery Plan, il Nord scippa 60 miliardi al Sud. Lo conferma Mara Carfagna -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan

L'HuffPost

Oltre ai 10,3 miliardi gia' previsti . Per ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici non sono previsti nuovi fondi a valere sul, ma ci sono 8,25 miliardi di risorse richieste a valere sul Fondo complementare. Emerge dalla bozza all'esame del Consiglio dei ministri domani, che prevede 10,3 miliardi gia' in essere ...... tra qui l'Italia e l'Europa, che proprio sulla sostenibilità sta incentrando non solo gli obiettivi del Green New Deal ma anche e soprattutto gli aiuti del, di cui proprio l'Italia è ...Aumenta 6,31 miliardi la dotazione finanziaria destinata a tecnologie a banda ultralarga e 5G presente nel Pnrr.Il Recovery Plan italiano punto per punto: digitalizzazione, infrastrutture, sanità, istruzione, ambiente e altro ancora.