Recovery plan | ecco la bozza del piano del premier Mario Draghi

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 22 aprile 2021), ildie ladel documento che dovrebbe essere presentato in Consiglio dei Ministri. Entrano nel vivo i lavori per la messa a punto del, con l’Italia impegnata in una vera e propria corsa contro il tempo per rispettare la scadenza del 30 aprile, data entro la quale ildeve essere presentato a Bruxelles per accedere alla prima tornata dei fondi messi a disposizione dall’Unione europea. Ilitaliano verso il Cdm Chiuso il decreto Riaperture, ilha incontrato il ministro dell’Economia Daniele Franco, i ministri interessati dal...