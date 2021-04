Recovery plan | ecco la bozza con gli obiettivi del piano da 221 | 5 miliardi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan

Sono 221,5 i miliardi deltargato Italia, e sono ripartiti così: 191,5 miliardi finanziati con le risorse in arrivo da Bruxelles e 30 dal fondo complementare. Delle risorse del Pnrr, 15,6 miliardi sono destinati ...La bozza del, secondo i Verdi, ha poco di ecologico e il premier Draghi non ha mantenuto le promesse. Lo dice in una nota il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli , secondo cui 'se la ...La bozza del recovery plan, secondo i Verdi, ha poco di ecologico e il premier Draghi non ha mantenuto le promesse. Lo dice in una nota il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo ...In occasione della Giornata della Terra, Greenpeace Italia lancia il video "Una telefonata a Mario Draghi", in cui i protagonisti fingono di stare al telefono con il presidente del Consiglio, ricordan ...