Recovery | piano italiano pronto 40% delle risorse al Sud

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 aprile 2021) Un incontro, in programma tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i ministri più coinvolti nella stesura del, ovvero Daniele Franco, Vittorio Colao, Roberto Cingolani ed Enrico Giovannini, dovrebbe mettere a punto la bozza finale delnazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che l’Italia deve presentare a Bruxelles entro la scadenza del 30 aprile. Il consiglio dei ministri darà poi il via libera, primacomunicazioni del presidente del Consiglio alle Camere previste per lunedì e martedì. Testo blindato Il quintetto in questione ha fatto storcere il naso ai partiti in Parlamento, che vedono nell’atteggiamento del presidente del Consiglio un modo per ‘blindare’ il testo rispetto alla politica. Del resto i miliardi in arrivo dall’UE fanno gola a molti ambienti, e si sa come determinate ‘consorterie’ politiche ...