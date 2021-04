Recovery: incontro Diana Bracco-Giorgetti, piano per aumentare produzione farmaci in Italia (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Il potenziamento della produzione in Italia di farmaci e principi attivi farmaceutici potrebbe entrare nel perimetro del Pnrr assieme alla creazione di una Rete nazionale per il trasferimento tecnologico che punta a favorire la creazione e l'accelerazione di nuove imprese nel settore delle Life Sciences. Diana Bracco, presidente di Alisei, il Cluster Nazionale Scienze della Vita ha infatti presentato oggi al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e a Giovanni Tria due progetti che, se realizzati, andrebbero a incidere su un comparto che rappresenta il 10% del Pil nazionale. Un'iniziativa che ha visto partecipare oltre al presidente di Alisei e al presidente di Aifa Giorgio Palù, diversi esponenti del comparto, tra cui Lucia Aleotti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Il potenziamento dellaindie principi attivi farmaceutici potrebbe entrare nel perimetro del Pnrr assieme alla creazione di una Rete nazionale per il trasferimento tecnologico che punta a favorire la creazione e l'accelerazione di nuove imprese nel settore delle Life Sciences., presidente di Alisei, il Cluster Nazionale Scienze della Vita ha infatti presentato oggi al ministro dello Sviluppo Economico Giancarloe a Giovanni Tria due progetti che, se realizzati, andrebbero a incidere su un comparto che rappresenta il 10% del Pil nazionale. Un'iniziativa che ha visto partecipare oltre al presidente di Alisei e al presidente di Aifa Giorgio Palù, diversi esponenti del comparto, tra cui Lucia Aleotti del ...

