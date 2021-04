Recovery: incontro Diana Bracco-Giorgetti, piano per aumentare produzione farmaci in Italia (2) (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - Il secondo progetto punta a realizzare una Rete nazionale per il trasferimento tecnologico che vuole favorire la creazione e l'accelerazione di nuove imprese nel settore delle Life Sciences: ''imprese innovative -sottolinea il presidente di Alisei- che possano fornire nuove terapie, prodotti e servizi e contribuire così al rilancio della crescita''. In sostanza si prevede di mettere a sistema in una rete integrata le strutture di Technology Transfer già esistenti nelle Università, Irccs e centri di ricerca, e di fornire servizi di alto livello per lo scouting, la valutazione e il supporto ad attività di brevettazione, la realizzazione di nuovi progetti di potenziale interesse per il mercato e l'attivazione di percorsi di accompagnamento alla crescita di start-up e spin-off accademici. ''I progetti delle imprese -ha detto al ministro Diana ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - Il secondo progetto punta a realizzare una Rete nazionale per il trasferimento tecnologico che vuole favorire la creazione e l'accelerazione di nuove imprese nel settore delle Life Sciences: ''imprese innovative -sottolinea il presidente di Alisei- che possano fornire nuove terapie, prodotti e servizi e contribuire così al rilancio della crescita''. In sostanza si prevede di mettere a sistema in una rete integrata le strutture di Technology Transfer già esistenti nelle Università, Irccs e centri di ricerca, e di fornire servizi di alto livello per lo scouting, la valutazione e il supporto ad attività di brevettazione, la realizzazione di nuovi progetti di potenziale interesse per il mercato e l'attivazione di percorsi di accompagnamento alla crescita di start-up e spin-off accademici. ''I progetti delle imprese -ha detto al ministro...

