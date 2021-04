Recovery, il Portogallo presenta il primo piano Ue. Orlando: “L’Italia rispetterà i tempi” (Di giovedì 22 aprile 2021) La Commissione Ue ha ricevuto il documento di Lisbona, ma per effettuare i primi pagamenti tutti gli Stati devono ratificare la propria decisione. Il ministro del Lavoro smentisce che ci sia un nodo sulla “governance” Leggi su lastampa (Di giovedì 22 aprile 2021) La Commissione Ue ha ricevuto il documento di Lisbona, ma per effettuare i primi pagamenti tutti gli Stati devono ratificare la propria decisione. Il ministro del Lavoro smentisce che ci sia un nodo sulla “governance”

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Portogallo Portogallo presenta Recovery, esulta Ue 10.23 Portogallo presenta Recovery, esulta Ue Il Portogallo, presidente di turno del Consiglio Ue, è il primo dei 27 a presentare ufficialmente il suo piano per il Recovery. Lo ha annunciato la presidente ...

