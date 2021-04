Recovery | bozza Pnrr | 221 | 5 mld totali | 30 da fondo complementare

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr.(Adnkronos) – Ammonta a 221,5 i miliardi ilplan targato Italia, di cui 191,5 miliardi finanziati con le risorse in arrivo da Bruxelles e 30 dal. Due gli “obiettivi chiave” che ilsi pone: “riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica” e “contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana”. E’ quanto si legge nel documento di sintesi messo a punto dal Mef e sul tavolo della riunione in corso a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, i ministri interessati al dossier e i capidelegazione delle forze di maggioranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

