Record di vaccini in Lombardia, 65 mila dosi al giorno (Di giovedì 22 aprile 2021) vaccini Record in Lombardia. La Regione ha superato, ieri, con 65.661 dosi somministrate l'obiettivo di 51mila iniezioni giornaliere, fissato dal commissario straordinario dell'emergenza Covid Francesco Figliuolo. E ha anche raggiunto il traguardo della vaccinazione massiva prevista da Guido Bertolaso, coordinatore del piano vaccini in Lombardia. Il quale punta a completare l'immunizzazione di tutti i lombardi entro il 18 luglio, almeno con la prima dose. La progressione della campagna vaccinale porta ad aprire tutti gli hub. "Con questa settimana entrano in funzione quasi tutti i centri massivi che facevano parte dei 76 centri del primo elenco che era stato approvato". Ha dichiarato, ieri, in commissione regionale Sanità, il direttore generale del Welfare, Giovanni ...

