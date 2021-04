Recensione | “Mank” il film favorito agli Oscar tra luci ed ombre

(Di giovedì 22 aprile 2021) “”, ambientato tra il 1931 e il 1942, anno in cui “Citizen Kane” ha ricevuto l’come migliore sceneggiatura originale, racconta la storia di Hermaniewicz, sceneggiatore del capolavoro hollywoodiano firmato da Orson Welles. Di, autore alcolizzato e sfacciato ma rispettato per il suo grande talento nel giro delle major californiane, viene narrata la rapida discesa verso l’inferno di ogni persona all’interno dell’ambiente cinematografico statunitense all’epoca: l’anonimato. L’uomo, infatti, nonostante abbia un vero dono con le parole, con il passare degli anni diventa sempre più desideroso di un riconoscimento; ciò si scontra con la sua volontà di raccontare realisticamente la figura di William Randolph Hearst, magnate della stampa californiana, tanto potente da esser in grado di condizionare le sorti ...

Advertising

afilmbyjk : scrivendo la recensione di mank, watch me distruggerlo dall'inizio alla fine -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Mank

Domani Press

Oscar 2021: i 10 film da tenere d'occhio, daa Nomadland Conclusioni Concludiamo la nostradi Due Estranei dando a questo incredibile cortometraggio il massimo dei voti. È un'idea ...L'attrice, nominata all'Oscar per la sua interpretazione nel film Netflix( qui la), sostituisce la comica del Saturday Night Live, Kate McKinnon, inizialmente scelta per il ruolo, ..."Mank", ambientato tra il 1931 e il 1942, anno in cui “Citizen Kane” ha ricevuto l’Oscar come migliore sceneggiatura originale, racconta la storia di Herman Mankiewicz, sceneggiatore del capolavoro ho ...La terza stagione di Mindhunter potrebbe essere ancora fattibile, dopotutto. Small Screen riporta che Netflix e David Fincher sono tornati in trattative per la terza stagione della serie ormai cult. L ...