Real Madrid | Sergio Ramos vicino al rientro | «Sono tornato!»

Sergio Ramos ha postato una foto che lo ritrae in campo: il capitano del Real pronto al rientro dopo la positività al covid 19 Lo abbiamo visto superare un po' tutti gli ostacoli che si è trovato di fronte in questi anni. Sergio Ramos ha sconfitto anche il covid e dopo una settimana è tornato ad allenarsi con il Real Madrid. «Felicissimo di essere tornato», queste le parole del capitano del Real Madrid su Twitter. Anche lui è pronto per il finale di stagione dei blancos. So happy to be back! #HalaMadrid pic.twitter.com/tzbDu2uvJY — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

