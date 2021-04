“Ram pam pam”, Natti Natasha e Becky G lanciano il nuovo brano reggaeton (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il successo planetario ottenuto con la Hit “Sin Pijama” certificata platino anche in Italia, il duo torna con una canzone che porta avanti la lotta all’emancipazione femminile Da oggi, mercoledì 21 aprile, è disponibile in digitale “Ram pam pam” (https://SMI.lnk.to/RamPamPam), il nuovo singolo di Natti Natasha e Becky G, che tornano a tre anni dalla loro prima collaborazione nella Hit mondiale “Sin Pijama”, certificata platino in Italia. “Ram Pam Pam”, prodotta da Yann C, Luny e Raphy Pina, è una canzone che porta avanti la lotta all’emancipazione femminile che le due artiste hanno iniziato con il singolo precedente. Il brano, caratterizzato da un testo accattivante e un sound elettrizzante, è stato scritto da un “Dream Team” di cantautori, tra cui Natti Natasha, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il successo planetario ottenuto con la Hit “Sin Pijama” certificata platino anche in Italia, il duo torna con una canzone che porta avanti la lotta all’emancipazione femminile Da oggi, mercoledì 21 aprile, è disponibile in digitale “Ram pam pam” (https://SMI.lnk.to/RamPamPam), ilsingolo diG, che tornano a tre anni dalla loro prima collaborazione nella Hit mondiale “Sin Pijama”, certificata platino in Italia. “Ram Pam Pam”, prodotta da Yann C, Luny e Raphy Pina, è una canzone che porta avanti la lotta all’emancipazione femminile che le due artiste hanno iniziato con il singolo precedente. Il, caratterizzato da un testo accattivante e un sound elettrizzante, è stato scritto da un “Dream Team” di cantautori, tra cui, ...

Advertising

Lopinionista : “Ram pam pam”, Natti Natasha e Becky G lanciano il nuovo brano reggaeton - _ambrix_ : NON PUÒ ESSERCI IL COPRIFUOCO QUESTA ESTATE DOBBIAMO TWERKARE SU LOCA LOCA LOCA RAM PA PA PAM #Amici20 - haicagatomel : RT @_ghanneliuss_: “Arrossisci quando passo come un frutto tropicale” “Lei è loca loca vuole solo la mia bocca ram pam pam” RAGA MA CHE È S… - MariaSo48464991 : RT @_ghanneliuss_: “Arrossisci quando passo come un frutto tropicale” “Lei è loca loca vuole solo la mia bocca ram pam pam” RAGA MA CHE È S… - sangio_flora : RT @_ghanneliuss_: “Arrossisci quando passo come un frutto tropicale” “Lei è loca loca vuole solo la mia bocca ram pam pam” RAGA MA CHE È S… -

Ultime Notizie dalla rete : Ram pam Natty Natasha e Becky G mostrano il loro potere pubblicando "Ram Bam Bam" FUTURA MEMORIA “Ram pam pam”, Natti Natasha e Becky G lanciano il nuovo brano reggaeton Dopo il successo planetario ottenuto con la Hit “Sin Pijama” certificata platino anche in Italia, il duo torna con una canzone che porta avanti la lotta ...

A tre anni dalla loro prima colalborazione tornano Natti Natasha e Becky G con ‘Ram Pam Pam’ Disponibile in digitale 'Ram Pam Pam', il nuovo singolo di Natti Natasha e Becky G, che tornano a tre anni dalla loro prima collaborazione 'Sin Pijama', certificata Platino in Italia. 'Ram Pam Pam', p ...

Dopo il successo planetario ottenuto con la Hit “Sin Pijama” certificata platino anche in Italia, il duo torna con una canzone che porta avanti la lotta ...Disponibile in digitale 'Ram Pam Pam', il nuovo singolo di Natti Natasha e Becky G, che tornano a tre anni dalla loro prima collaborazione 'Sin Pijama', certificata Platino in Italia. 'Ram Pam Pam', p ...